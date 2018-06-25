Что станет со стадионом "Нижний Новгород" после окончания Чемпионата Мира?

Чиновники рассматривают возможность передачи части помещений стадиона "Нижний Новгород" под врачебно-физкультурный диспансер. Об этом пишет "Открытый Нижний" со ссылкой на "ТАСС".

В рамках проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года планируется выполнить реконструкцию 3 тыс. кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов. Это улучшит оперативность предоставления медицинской помощи нижегородским спортсменам.

Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года будет вынесена на всенародное голосование 9 сентября 2018 года.

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Фото: Архивы пресс-служб.