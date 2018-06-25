Тапир Клеопатра из зоопарка "Лимпопо" стала одним из лучших оракулов ЧМ

На первом месте рейтинга - кот Ахилл из Петербургского Эрмитажа, на второй строчке расположился медведь Яков Потапыч из Москвы.

Кот ни разу не ошибся, предсказав победы россиянам, а также сборным Ирана и Бразилии. Медведь же не угадал исход матча меж Аргентиной и Исландией.

Завершает тройку тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода. На ее счету один "промах" - она зря обнадежил болельщиков сборной Аргентины перед игрой с хорватской сборной.

Процесс предсказания у Клеопатры происходит следующим образом: перед ней ставят две миски с кормом, каждая обозначена флагом сборной. Какую миску предпочтет Клепа, та сборная и победит.