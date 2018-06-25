Тапир Клеопатра из зоопарка "Лимпопо" стала одним из лучших оракулов ЧМ
На третьем месте среди лучших оракулов Чемпионата Мира оказалась тапир Клеопатра из Нижегороского зоопарка "Лимпопо". Об этом сообщает "Открытый Нижний" со ссылкой на исследовательское агентство "ТурСтат".
На первом месте рейтинга - кот Ахилл из Петербургского Эрмитажа, на второй строчке расположился медведь Яков Потапыч из Москвы.
Кот ни разу не ошибся, предсказав победы россиянам, а также сборным Ирана и Бразилии. Медведь же не угадал исход матча меж Аргентиной и Исландией.
Завершает тройку тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода. На ее счету один "промах" - она зря обнадежил болельщиков сборной Аргентины перед игрой с хорватской сборной.
Процесс предсказания у Клеопатры происходит следующим образом: перед ней ставят две миски с кормом, каждая обозначена флагом сборной. Какую миску предпочтет Клепа, та сборная и победит.
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Фото: Архивы пресс-служб.
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