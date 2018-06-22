Матч Аргентина - Хорватия в Нижнем Новгороде собрал рекордное число болельщиков
Матч группового этапа Чемпионата Мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии установил рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Sports.ru.
Посмотреть на игру Леонеля Месси и Луки Модрича пришло чуть больше, чем 43 тысячи человек.
Матч Южной Кореи и Швеции собрал 42 тысячи болельщиков. Следующая игра на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 24 июня. На поле встретятся национальные сборные Англии и Панамы. Последний матч группового этапа в городе пройдет 27 июня: Швейцария сыграет с Коста-Рикой.
Фото: Архивы пресс-служб.
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