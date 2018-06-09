Национальная сборная Уругвая приедет на базу в Нижегородской области 10 июня

Национальная сборная Уругвая по футболу приедет в Нижний Новгород уже 10 июня. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Команда La Celeste вылетит в Нижний Новгород из международного аэропорта Карраско вечером 9 июня, и прибудет в столицу Приволжья к полудню 10 июня. Уругвайские футболисты поселятся в спортивном центре "Борский" в городе Бор.

Сборная Уругвая в группе А - это означает, что первый матч в рамках чемпионата она сыграет с Египтом 15 июня в Екатеринбурге. 20 июня состоится игра с командой из Саудовской Аравии в Ростове, а 25 июня – со сборной России в Самаре.

Напомним, на новом стадионе "Нижний Новгород" пройдет шесть матчей в рамках Чемпионата. Для тех, кто не сможет наблюдать за игрой на арене, будет организована прямая трансляция на Фестивале Болельщиков, что расположится на площади Минина и Пожарского.