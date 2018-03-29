БК «Нижний Новгород» вылетел из Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» завершил своё выступление в Кубке Европы ФИБА на стадии четвертьфинала. Об этом пишет "Открытый Нижний".

После поражения от чемпиона Италии «Уманы Рейер Венеции» на выезде, наша команда в ответной встрече на родной площадке должна была выигрывать с разницей не меньше 11 очков. Это бы гарантировало команде путевку в полуфинал Кубка Европы.

Перед повторным поединком оба клуба понесли потери: итальянцы не смогли привезти с собой одного из ключевых игроков Михаэля Брамоса, а у БК «НН» травму получил Владимир Веремеенко.

Итог встречи – 94:90. По сумме двух игр нижегородцы уступили – 170:176. БК "Нижний Новгород" завершает сезон в европейском турнире.