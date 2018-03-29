Нижегородские теннисистки стали призёрами открытого первенства Италии

Две нижегородские теннисистки завоевали медали мирового про-тура – открытого первенства Италии по настольному теннису среди девушек до 16 лет. Об этом сообщает "Открытый Нижний".

Соревнования проходили с 22 по 25 марта в городе Линьяно.

Нижегородки Элизабет Абраамян и Любовь Тэнцер в составе сборной взяли «серебро» в командном зачёте. В том числе на счету Абраамян бронзовая награда в личном турнире. А в женском парном турнире среди юниорок до 19 лет наша спортсменка в паре с Екатериной Зироновой дошла до 1/4 финала.