Молодежный фестиваль ЗОЖ пройдет в МЕГЕ

МЕГА устроит фестиваль для всех тех, кто любит танцы и спорт. Об этом НН.Собака.ru сообщили организаторы.

Идея фестиваля — вдохновить его гостей вести здоровый образ жизни, быть активными, "стать лучшей версией себя", а также объединить в МЕГЕ нижегородскую молодежь, которая сможет поделиться друг с другом "лайфхаками" ЗОЖ, спортивными достижениями, найти общие интересы и новых друзей.

Фестиваль пройдет на крытой парковке МЕГИ, где будет представлено большое разнообразие зон и активностей, в том числе сцена и лекторий, спортивные и танцевальные площадки, зона мастер-классов, уличный фудкорт и ярмарка. Каждый сможет проявить себя и поучаствовать в танцевальных батлах или школе DJ, а также показать свои спортивные достижения и принять участие в соревнованиях.

Мы будем держать Вас в курсе событий и скоро поделимся интересными новостями от МЕГИ.