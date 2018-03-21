Более четырех тысяч шведских болельщиков могут приехать в Нижний Новгород

20 марта 2018 года в Нижегородском кремле прошла встреча и.о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского с делегацией Посольства Швеции в России во главе с Советником по экономическим вопросам Бьорном Кавальковым-Хальварссоном. Об этом сообщает "Открытый Нижний" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В рамках визита делегация посетила Кремль, стадион "Нижний Новгород», и культурные достопримечательности города.

Как отметил Бьорн Кавальков-Хальварссон «На данный момент Шведский футбольный союз продал на матчи Чемпионата 2 100 билетов, всего мы ожидаем в дни турнира более четырех тысяч шведских болельщиков в России, в том числе в Нижнем Новгороде. Кроме этого, пользуясь такой уникальной возможностью, мы хотим познакомить нижегородцев со шведской культурой, в первую очередь, детской литературой и музыкой. Сегодня мы как раз обсуждали форматы нашего взаимодействия».

По словам Дмитрия Сватковского, некоторые мероприятия в рамках данной культурной программы возможно организовать на Фестивале Болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского.

Встреча состоялась в рамках официального визита в Нижегородскую область делегации Посольства Швеции. Визит организован с целью знакомства представителей Швеции с инфраструктурой Нижегородской области, в том числе спортивными объектами, которые будут задействованы в регионе в период проведения Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России.