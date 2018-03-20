Молодежный фестиваль "300 спортанцев" пройдет в МЕГЕ
В мае, на крытой парковке в МЕГЕ пройдет фестиваль "300 СПОРТАНЦЕВ" для всех тех, кто любит танцы и спорт. Об этом НН.Собака.ru сообщили организаторы.
Идея мероприятия - вдохновить гостей вести здоровый образ жизни, быть активным, стать "лучшей версией себя". Это будет праздник, на котором каждый сможет показать себя и свои умения, найти интересное занятие по душе и встретить новых друзей.
В программу фестиваля войдут:
- Мастер-классы от известного фитнес и танцевального блогеров.
- Спортивные тренировки в различных направлениях
- Беговой МЕГА-марафон
- DJ баттлы
- Соревнования по баскетболу, волейболу, армреслингу
- "Финтес-бикини"
- Скейтпарк и велопарк
- Зона воркаут
- а также лекции на тему правильного питанию и ЗОЖ
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