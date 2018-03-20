Молодежный фестиваль "300 спортанцев" пройдет в МЕГЕ

В мае, на крытой парковке в МЕГЕ пройдет фестиваль "300 СПОРТАНЦЕВ" для всех тех, кто любит танцы и спорт. Об этом НН.Собака.ru сообщили организаторы.

Идея мероприятия - вдохновить гостей вести здоровый образ жизни, быть активным, стать "лучшей версией себя". Это будет праздник, на котором каждый сможет показать себя и свои умения, найти интересное занятие по душе и встретить новых друзей.

В программу фестиваля войдут: