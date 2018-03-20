Молодежный фестиваль "300 спортанцев" пройдет в МЕГЕ

В мае, на крытой парковке в МЕГЕ пройдет фестиваль "300 СПОРТАНЦЕВ" для всех тех, кто любит танцы и спорт. Об этом НН.Собака.ru сообщили организаторы.

Идея мероприятия - вдохновить гостей вести здоровый образ жизни, быть активным, стать "лучшей версией себя". Это будет праздник, на котором каждый сможет показать себя и свои умения, найти интересное занятие по душе и встретить новых друзей.

В программу фестиваля войдут:

  • Мастер-классы от известного фитнес и танцевального блогеров.
  • Спортивные тренировки в различных направлениях
  • Беговой МЕГА-марафон
  • DJ баттлы
  • Соревнования по баскетболу, волейболу, армреслингу
  • "Финтес-бикини"
  • Скейтпарк и велопарк
  • Зона воркаут
  • а также лекции на тему правильного питанию и ЗОЖ

 

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