Нижегородская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в зачете Кубка Мира. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

По информации, предоставленной ГАУ НО "Центр спортивной подготовки", Наталья Воронина на дистанции 3000 метров показала пятый результат — 4:13.23, а по сумме всех этапов спортсменка заняла третье место.

Состязания проходили в Минске.

Напомним, нижегородка Наталья Воронина замкнула десятку лидеров на турнире конькобежцев в Пхёнчхане.