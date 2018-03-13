На открытие стадиона "Нижний Новгород" потратят 5 млн рублей

На услуги по проведению церемонии открытия стадиона на Стрелке в Нижнем Новгороде планируется потратить почти пять миллионов рублей. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает государственное автономное учреждение Нижегородской области «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Итоги аукциона подведут 20 марта, а сама церемония запланирована на 15 апреля.

Церемония открытия стадиона будет проводиться в рамках тестовых мероприятий. Она должна включать в себя театрализованный пролог, протокольную часть мероприятия, концертную программу и гала-концерт.