Игроки и тренеры "Торпедо" проведут автограф-сессию
13 марта в КРК "Нагорный" состоится автограф-сессия игроков и тренерского штаба хоккейного клуба "Торпедо". Начало - в 18:00. Об этом сообщается на официальном сайте ХК "Торпедо".
Все желающие смогут сфотографироваться, взять автограф и пообщаться с хоккеистами и тренерами нижегородской команды, поблагодарить торпедовцев за игру и высказать свои пожелания перед наступающим межсезонным периодом.
Также организаторы обращают внимание на то, что в связи с закрытием центрального фойе, проход в "Нагорный" будет осуществляться через боковые входные группы.
Вход - свободный!
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