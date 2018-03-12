Игроки и тренеры "Торпедо" проведут автограф-сессию

13 марта в КРК "Нагорный" состоится автограф-сессия игроков и тренерского штаба хоккейного клуба "Торпедо". Начало - в 18:00. Об этом сообщается на официальном сайте ХК "Торпедо".

Все желающие смогут сфотографироваться, взять автограф и пообщаться с хоккеистами и тренерами нижегородской команды, поблагодарить торпедовцев за игру и высказать свои пожелания перед наступающим межсезонным периодом.

Также организаторы обращают внимание на то, что в связи с закрытием центрального фойе, проход в "Нагорный" будет осуществляться через боковые входные группы.

Вход - свободный!