На площади Минина откроется парк футбола ЧМ -2018

Как сообщает "В городе N", на площади Минина и Пожарского появится парк футбола.

Отмечается, что гостей парка будет ждать разнообразная развлекательная программа: футбольные игры и мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, презентации городов-организаторов ЧМ-2018, а также аттракционы, викторины, и призы.

Вход в парк будет бесплатным для всех.

На время чемпионата мира на площади Минина расположится фанзона для болельщиков.