FIFA завершила отбор волонтеров для работы во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

FIFA завершила отбор 1,2 тысячи волонтеров для работы во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Всего было подано 176 870 заявок. В итоговый список вошли 17 040 человек - они и станут помощниками организаторов в подготовке и проведении турнира.

Согласно информации, во время ЧМ-2018 волонтеры будут оказывать поддержку организаторам, в частности, в подготовке и проведении церемоний, транспорта, обеспечения деятельности СМИ и оказании услуг переводчика. Волонтеры пройдут курс обучения, практику во время тестовых матчей на стадионах Чемпионата мира и различные тренинги на объектах мундиаля.

Кроме того, в Нижнем Новгороде планируется задействовать 1,5 тысячи городских волонтеров, которые займутся созданием атмосферы гостеприимства, транспортной логистикой, навигацией болельщиков и анимацией в фан-зонах.