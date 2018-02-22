До семи тысяч швейцарских болельщиков могут приехать в Нижний Новгород на матч чемпионата мира по футболу со сборной Коста-Рики, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула, советника посольства Швейцарии в России Пьера Шабло.

Делегация посольства Швейцарии прибыла в Нижегородскую область для знакомства с инфраструктурой региона и спортивными объектами, которые будут задействованы в период проведения ЧМ-2018. Как отмечает Шабло, "На каждом матче нашей сборной будут присутствовать до семи тысяч швейцарских болельщиков. Кроме того, на матч в Нижний Новгород прилетят представители высшего руководства страны".

По его словам, делегация посетила стадион "Нижний Новгород", тренировочные площадки, гостиницы, которые в будущем можно рекомендовать швейцарским туристам для проживания.

Как подчеркнул генконсул - "У вас построен потрясающий стадион, сам город также прекрасен".

Швейцарские болельщики очень любят свою команду и всегда организованно выезжают ее поддерживать.

Нижний Новгород примет матчи группового этапа Швеция — Южная Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня) и Швейцария — Коста-Рика (27 июня), а также матчи 1/8 финала (1 июля) и 1/4 финала (6 июля).