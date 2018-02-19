Глеб Никитин поздравил нижегородскую спортсменку Наталью Воронину с "бронзой" на Олимпиаде

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородскую спортсменку Наталью Воронину (конькобежный спорт) с бронзовой медалью на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом, со ссылкой на пресс-служба губернатора и правительства региона, сообщает НИА "Нижний Новгород".

Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции пять тысяч метров 16 февраля. Первое место у голландки Эсме Виссер, а серебро взяла чешская спортсменки Мартина Сабликова.