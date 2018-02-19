Глеб Никитин поздравил нижегородскую спортсменку Наталью Воронину с "бронзой" на Олимпиаде
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородскую спортсменку Наталью Воронину (конькобежный спорт) с бронзовой медалью на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом, со ссылкой на пресс-служба губернатора и правительства региона, сообщает НИА "Нижний Новгород".
Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции пять тысяч метров 16 февраля. Первое место у голландки Эсме Виссер, а серебро взяла чешская спортсменки Мартина Сабликова.
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Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области
Поздравляю Наталью Воронину и ее тренера Владимира Акилова с потрясающим результатом! Это и первая медаль для нижегородских олимпийцев в Пхёнчхане, и первая для российских конькобежцев. Такого не было давно: в последний раз среди нижегородских конькобежцев медали Олимпиады завоевывала Татьяна Аверина в Инсбруке 42 года назад. Начало положено. Будем и дальше болеть за наших!».
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