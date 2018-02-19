Нижегородская лыжница Анастасия Седова взяла бронзу в Пхенчхане

Нижегородская лыжница Анастасия Седова в составе сборной России выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

На эстафете по лыжным гонкам у женщин 4x5 км в составе сборной России выступили: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Нижегородка Анастасия Седова бежала третий этап эстафеты. Команда российских спортсменов финишировала с отставанием в 43 секунды от лидера - шведской сборной. Четвёртое место взяли лыжницы из Финляндии, их отставание от России составило почти 20 секунд.

По итогам забега норвежская сборная выиграла "золото", второе место заняла Швеция. Финляндия финишировала четвёртой, США — пятой, Германия — шестой, Швейцария — седьмой, Словения — восьмой.