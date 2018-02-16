Спортивные соревнования пилотов аэростатов пройдут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдут спортивные соревнования пилотов аэростатов «Кубок вызова воздухоплавателей «SharNN». Об этом сообщает Koza.Press.

Организатором стала НРО «Федерация воздухоплавательного спорта». Состязания проводятся с целью популяризации полетов на аэростатах в России, изучения технических возможностей тепловых аэростатов и укрепления силы духа и выносливости пилотов.

«Кубок вызова» будет проводиться в течение двух дней. Все аэростаты стартуют одновременно в центре города - на стадионе «Водник». Пилоты совершат один длительный беспосадочный полёт на дальность.

Как отмечают организаторы,"направление, как обычно, задаёт ветер. Ограничено только время полета: с 7.00 до 18.00. Победителем соревнований будет признан пилот аэростата, пролетевшего за это время максимально большое расстояние".

Соревноваться в мастерстве управления аэростатом будут пилоты из Москвы, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Калуги, а также республики Беларусь - всего десять участников. В том числе - рекордсмен России и мира, мастер спорта Иван Меняйло и президент Федерации воздухоплавания России, рекордсменка России Мария Опарина.

Старт соревнований планируется на 24 февраля, 10.00. Однако точную дату смогут назвать лишь за два дня до полета. За новостями можно следить на странице «Кубка вызова».