Часы обратного отсчета BUD AF до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России запустят в Нижнем Новгороде 24 февраля в 14:00. Их установят на театральной площади, возле театра Драмы. Об этом сообщает портал "В городе N" со ссылкой на международную федерацию футбола.

До старта мундиаля с этого момента останется 110 дней. Послы чемпионата мира, футбольные функционеры, государственные и общественные деятели запустят отсчет времени до первого матча FIFA 2018, который состоится на московском стадионе «Лужники» 14 июня.

Рядом с часами на площади будет обустроено специальное пространство в индустриальном стиле. Праздничную атмосферу помогут создать диджейские сеты и огромный флаг чемпионата мира по футболу 2018 года, который растянут сами нижегородцы.

Первые часы обратного отсчета до чемпионата были установлены в Москве в 2015 году. Сообщается, что такие экспонаты появятся во всех десяти российских городах-организаторах ЧМ-2018.