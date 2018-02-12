Нижегородка Наталья Воронина замкнула десятку лидеров на турнире конькобежцев в Пхёнчхане. Как сообщает НТА-Приволжье, для 23-летней уроженки Нижнего Новгорода Натальи Ворониной эти соревнования стали дебютными Олимпийскими играми.

Она начала их с розыгрыша медалей на дистанции 3 тыс. метров у женщин. Её время в итоге оказалось 10-м.

Наталья Воронина - двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в командной гонке (2015 и 2016), чемпионка России в классическом многоборье (2016) и серебряный призёр Чемпионата России в классическом многоборье (2015), чемпионка России на дистанции 5000 м (2015).

У спортсменки еще есть шанс на медаль: 16 февраля состоится забег на дистанции 5 тыс. метров.