Нижегородский Центр развития экспорта вошел в десятку лучших региональных центров поддержки экспорта, заняв седьмое место. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

По словам управляющего директора по координации приоритетного проекта АО "Российский экспортный центр" Игоря Шлёнского, в оценке работы центров учитывались показатели за 2017 год, такие как охват поддержки экспорта в области, количество новых экспортеров, объемы поставок и их география, а также "истории успеха".

Центр оказывает свыше 300 различных услуг. Максим Черкасов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области отмечает, что ведется работа по продвижению финансовых и нефинансовых мер поддержки центра поддержки экспорта.

Более того, он подчеркивает, что при содействии центра развития экспорта было заключено 40 контрактов более чем на 180 млн. рублей. Более 200 малых и средних предприятий получили информационную и консультационную поддержку центра.