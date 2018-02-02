Более 300 гостиниц Нижегородской области прошли классификацию к ЧМ

Уже более 300 гостиниц на 9,8 тысяч номеров в Нижегородской области прошли классификацию к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на министерство культуры региона.

На данный момент в регионе прошло классификацию 321 средство размещения (9 тысяч 825 номеров на 20 тысяч 113 мест). Из них две гостиницы имеют статус пятизвездочных (472 места), 14 – четырехзвездочных (2132 места), 60 – трехзвездочных (4893 места), 37 получили две звезды (2084 места), без звезд – 208 объектов (10 352 места).

Работа по присвоению классификаций гостиницам в российских регионах, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу, завершилась.