Гонка «Лыжня России — 2018» пройдет в Нижнем Новгороде

«Лыжня России» будет проводиться в Нижегородской области 10 февраля уже в 36-й раз. Об этом, со ссылкой на региональное министерство спорта сообщает портал "В городе N".

Ожидается, что на старт выйдут около десяти тысяч человек. Также в этот день состоится шестой Зимний фестиваль.

Будут организованы ставшие уже традиционными забеги на пять и десять километров, а также гонка для почетных гостей на 2018 метров.

Также запланированы семейные соревнования. В них могут принять участие дети до 12 лет с родителями.

Для детей и взрослых будут организованы конкурсы, танцевальный марафон, полевая кухня и снежные забавы.

Самая массовая гонка состоится на поляне ЖК «Окский берег». Об этом сообщает региональное министерство спорта. Праздник начнется в 10.30. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 13.30.