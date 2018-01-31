БК «Нижний Новгород» вышел в топ-16 Кубка Европы

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" вышел в ТОП-16 Кубка Европы после победы над "Стамбулом" (Турция). Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на сайт нижегородского клуба.

Как отмечает пресс-служба клуба, в решающем матче второго группового этапа Кубка Европы "Нижний Новгород" не позволил сопернику ни разу выйти вперед по ходу встречи. Игра закончилась со счетом 110:86.

Самыми результативными в составе нижегородской команды стали Иван Стребков - 27 очков, Стеван Еловац - 23 очка и Петр Губанов - 21 очко.

Победа над турками позволила "Нижнему" выйти в следующую стадию Кубка – ТОП-16. Следующую игру "Нижний Новгород" проведёт 3 февраля с БК "Зенит" (Санкт-Петербург).