Шесть нижегородских спортсменов примут участие в Олимпийских играх в Корее

Шесть нижегородских спортсменов выступят на XXIII Зимних Олимпийских играх в корейском Пхeнчхане. Об этом пишет НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на список допущенных к олимпиаде спортсменов, опубликованный на сайте Международного олимпийского комитета.

Как сообщается, всего МОК допустил до олимпиады 169 российских спортсменов, шестеро из них - нижегородцы.

На Олимпиаду поедут нижегородцы Сергей Трофимов и Наталья Воронина (конькобежный спорт), Анастасия Седова (лыжные гонки), Денис Корнилов (прыжки на лыжах с трамплина), Валерия Тараканова и Виктория Кулишова (хоккей).

Отмечается, что участник предыдущей олимпиады в Сочи в прыжках на лыжах с трамплина нижегородец Михаил Максимочкин не вошёл в итоговый список, утверждённый МОК.

Олимпиада будет проходить с 9 по 25 февраля 2018 года.