Шесть нижегородских спортсменов примут участие в Олимпийских играх в Корее
Шесть нижегородских спортсменов выступят на XXIII Зимних Олимпийских играх в корейском Пхeнчхане. Об этом пишет НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на список допущенных к олимпиаде спортсменов, опубликованный на сайте Международного олимпийского комитета.
Как сообщается, всего МОК допустил до олимпиады 169 российских спортсменов, шестеро из них - нижегородцы.
На Олимпиаду поедут нижегородцы Сергей Трофимов и Наталья Воронина (конькобежный спорт), Анастасия Седова (лыжные гонки), Денис Корнилов (прыжки на лыжах с трамплина), Валерия Тараканова и Виктория Кулишова (хоккей).
Отмечается, что участник предыдущей олимпиады в Сочи в прыжках на лыжах с трамплина нижегородец Михаил Максимочкин не вошёл в итоговый список, утверждённый МОК.
Олимпиада будет проходить с 9 по 25 февраля 2018 года.
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