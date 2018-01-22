Стадион «Нижний Новгород» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России по технической части проекта. Сейчас на арене ведется чистовая отделка внутренних помещений, и выполняется адаптация объекта к режиму проведения ЧМ-2018. Об этом сообщает портал NN.ru

Как отмечает первый замглавы Минстроя России, председатель оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Михаил Ставицкий, положительное заключение по технической части проекта стадиона в Нижнем Новгороде уже получено. А работа по корректировке проекта стадиона с учетом устранения замечаний ФИФА и других корректировок по технической части проекта, возникших по ходу строительства, будет завершена в ближайшее время.

Данная экспертиза — это проверка сметной документации на соответствие проектным и технологическим решениям.

Также Михаил Ставицкий подчеркнул, что по всем семи стадионам, которые готовятся к сдаче в эксплуатацию, проводились оценки технико-экономических показателей для сравнения с характеристиками европейских стадионов, построенных в аналогичных климатических зонах. В пересчете на одно посадочное место, по предварительным расчетам, стоимость у нас ниже на 10–15 процентов.