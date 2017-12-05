Возобновлена продажа билетов на ЧМ-2018

С полудня 5 декабря стартовала продажа билетов на главное футбольное событие лета, которое будет проходить в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля.

До 31 января 2018 года продлятся продажи путем случайной жеребьевки: для приобретения билета необходимо подать заявку на сайте FIFA.com/bilet, если число заявок превысит количество билетов, они будут распределяться методом случайной жеребьевки. Уведомление о статусе заявки придет болельщикам не позднее 12 марта.

13 марта 2018 на сайте откроются продажи в порядке живой очереди, а все билеты будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель до начала чемпионата.