Сборная России по баскетболу обыграла бельгийцев в Нижнем Новгороде

Сборная России по баскетболу встретилась с бельгийской командой в рамках отборочного тура Кубка мира-2019. Матч прошел в КРК «Нагорный».

Россияне обыграли бельгийцев со счетом 76:69. Самыми результативными игроками российской сборной стали Сергей Карасев и Андрей Зубков, они принесли 14 и 11 очков соответственно.

Публикация от Анастасия Июдина (@ijudina_16) Ноя 27 2017 в 11:37 PST

Публикация от Дмитрий Беняхин (@d1man_benyahin) Ноя 27 2017 в 11:20 PST

Российская сборная выступает в группе Е, где кроме Бельгии и России также выступают Босния и Франция.

Остальные матчи квалификационного этапа кубка россияне проведут уже в 2018 году. 22 февраля россияне сыграют в гостях у французов, 25 февраля проведут домашний матч с Боснией, 29 июня - гостевой с Бельгией, а 2 июля дома сыграют со сборной Франции. Во второй квалификационный раунд попадут три команды из четырех.