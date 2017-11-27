На площади Маркина появится каток

На площади Маркина оборудуют открытый каток, сообщила в эфире «NN-radio» глава города Елизавета Солонченко.

Каток, который планировали залить на площади Минина, начнет работу в новогодние праздники.

Кроме того, внесли изменения и в организацию светового шоу, премьера которого состоялась на дне города. Теперь световые проекции будут транслировать на здание медицинской академии вместо корпуса педагогического института. По словам Солонченко, это позволит не перекрывать движение на площади Минина и Пожарского.

Сеансы светового шоу будут ежедневными, с 26 по 31 декабря, с 18:00 до 21:00.

Читайте также: Фестиваль «Горьковская елка» пройдет на трех площадках