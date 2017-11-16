Фехтовальщик Алексей Чуев завоевал две медали на первенстве округа

Нижегородский спортсмен Алексей Чуев вернулся с первенства Приволжского федерального округа по фехтованию, сообщается на сайте Центр спортивной подготовки.

Чуев выступал в команде и занял первое место, а также в личном состязании, где завоевал бронзу. Соревнования проходили в Уфе с 3 по 7 ноября.

Алексей Чуев родился в 1997 году, в 2004 году стал заниматься фехтованием. В 2015 году он вошел в двадцатку лучших рапиристов Кубка мира по фехтованию среди юниоров.