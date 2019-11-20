Нижегородский корги-полицейский попал в шоу на Первом канале

Нижегородскому корги-полицейскому 8 лет. 6 из них он работает в полиции и помогает сотрудникам правоохранительных органов в поиске запрещенных веществ. Известно, что корги занимается охраной Московского вокзала.

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Фото: архив героев