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Нижегородский корги-полицейский попал в шоу на Первом канале

Первый вельш-корги-пемброк на службе в российской полиции стал участником шоу «Видели видео?» на Первом канале. Пес по кличке Рыжий успел стать настоящей звездой в Нижнем Новгороде, а на его Instagram уже подписались свыше 10,5 тысячи человек.

Нижегородскому корги-полицейскому 8 лет. 6 из них он работает в полиции и помогает сотрудникам правоохранительных органов в поиске запрещенных веществ. Известно, что корги занимается охраной Московского вокзала.

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Фото: архив героев

Наталия Болотова,
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