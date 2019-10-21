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Открыта регистрация на онлайн-забег в поддержку бездомных животных Animal Love Run

Организаторы открыли регистрацию на онлайн-забег в поддержку бездомных животных Animal Love Run. Не важно, профессиональный ли вы бегун или просто любитель – к участию приглашаются все, кому небезразлична судьба братьев наших меньших.

Регистрационный взнос составляет 1190₽. Часть средств от каждого слота будет передана в проверенные благотворительные фонды помощи бездомным животным.

Участники смогут выбрать любую дистанцию — 5, 10 или 21 км. Пробежать ее можно где угодно — на беговой дорожке, на пробежке или соревновании. Каждый бегун получит памятную медаль участника Animal Love Run.

Регистрация доступна на сайте.

Фото: архив организаторов

Наталия Болотова,
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