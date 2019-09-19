Нижегородка Екатерина Петелина стала топ-менеджером мировой финансовой корпорации Visa

Нижегородка Екатерина Петелина стала главным операционным директором компании Visa в регионе Северной Америки — США и Канада и скоро переедет жить в Сан-Франциско. Об этом написала на своей странице в Facebook ее мама — журналистка и бизнес-тренер Нина Зверева .

«Уже второй день я получаю восторженные поздравления от своих учеников-бизнесменов. Все в полном потрясении от карьерного рывка нашей дочери Екатерины Петелиной, — рассказала Нина Зверева. — 3,5 года она возглавляла команду Visa Russia и добилась заметных побед. Мои ученики в один голос говорят, что это невероятный результат и вдохновляющий пример! Девушка родом из Нижнего становится топ- менеджером крупной мировой финансовой корпорации».

Екатерина Петелина вступит в должность главного операционного директора компании с ноября. Генеральным директором платежной системы Visa в России вместо нее станет Михаил Бернер, который до этого работал в Citi.

Фото: архив героев