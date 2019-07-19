Фиеста воздушных шаров стартует в Нижнем Новгороде

С 19 по 28 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздушных шаров «Приволжская фиеста — 2019». Об этом сообщают организаторы события.

Фестиваль состоит из двух частей. В первой зрителей ждут вечерние и утренние показательные полеты над Нижним Новгородом и областью, а также ночное свечение шаров на Нижегородской ярмарке. Во второй части фиесты 11 пилотов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тулы, Йошкар-Олы, Великого Новгорода, Великих Лук и Нижнего Новгорода сразятся за звание чемпиона фестиваля и продемонстрируют несколько впечатляющих трюков. Всего в фиесте примут участие 15 аэростатов.

Также в рамках фестиваля с 8 по 30 июля в ЦК «Рекорд» будет открыта фотовыставка, в экспозицию которой войдут работы Ильи Бубиса, Анастасии Тиминой, Елены Васильевой и Катерины Золиной, сделанные во время летних и зимних фиест в Нижнем Новгороде.

Фото: Андрей Орехов