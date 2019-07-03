Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области

С 19 по 22 июля в городе Ворсма Нижегородской области пройдет фестиваль «Русская Тоскания» . Трехдневная программа включает массу увлекательных событий, которые напомнят об уникальности русской культуры и всей прелести отдыха на воде.

В течение трех дней на берегу озера Тосканка посетителям фестиваля будут представлены:

Стилизованный парад лодок «Русская регата»

Водные прогулки

Ярмарочные ряды

Исторические реконструкции

Игры, хороводы

Детская зона

Творческие мастерские и многое другое

Для удобства гостей будут организованы проживание в кэмпинге и зона общественного питания.

Уже пятый год подряд Ворсма принимает гостей на фестиваль «Русская Тоскания». С каждым разом его популярность растет. В прошлом году мероприятие посетили более 8000 человек! Этим летом часть мероприятий пройдет на островах озера, между которыми будут курсировать лодки.

Подробная программа на сайте http://тоскания.рф/

Фото: архив пресс-служб