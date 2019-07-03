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Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области

С 19 по 22 июля в городе Ворсма Нижегородской области пройдет фестиваль «Русская Тоскания». Трехдневная программа включает массу увлекательных событий, которые напомнят об уникальности русской культуры и всей прелести отдыха на воде.

В течение трех дней на берегу озера Тосканка посетителям фестиваля будут представлены:

  • Стилизованный парад лодок «Русская регата»
  • Водные прогулки
  • Ярмарочные ряды
  • Исторические реконструкции
  • Игры, хороводы
  • Детская зона
  • Творческие мастерские и многое другое

Для удобства гостей будут организованы проживание в кэмпинге и зона общественного питания. 

Уже пятый год подряд Ворсма принимает гостей на фестиваль «Русская Тоскания». С каждым разом его популярность растет. В прошлом году мероприятие посетили более 8000 человек! Этим летом часть мероприятий пройдет на островах озера, между которыми будут курсировать лодки.

Подробная программа на сайте http://тоскания.рф/ 

Фото: архив пресс-служб

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