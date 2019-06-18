«This is Хорошо» и переводчики Marvel: «Комикс-тур» пройдет в Нижнем

19 июня в галерее Futuro состоится встреча с легендарной командой «This is Хорошо», а также с талантливыми комиксистами и издателями, которые создают лучшие графические произведения вселенной Marvel и другие не менее захватывающие комиксы.

Команда ездит по городам России в рамках «Комикс-тура» — уникального мероприятия, призванного собрать вместе художников, авторов, переводчиков и прочих работников комикс-индустрии вместе, чтобы познакомить читателей с этим особенным жанром поп-культуры.⠀

Для Нижнего Новгорода этот приезд — приятная неожиданность. Любители комиксов и графических романов смогут напрямую пообщаться с издателем, задать интересующие вопросы про комиксы в России и встретиться с любимыми авторами очно. Кроме того, вход на встречу совершенно свободный, а при желании у каждого гостя можно взять заветный фотограф и сделать крутое селфи.

Итак, к нам в гости едут: