«This is Хорошо» и переводчики Marvel: «Комикс-тур» пройдет в Нижнем
19 июня в галерее Futuro состоится встреча с легендарной командой «This is Хорошо», а также с талантливыми комиксистами и издателями, которые создают лучшие графические произведения вселенной Marvel и другие не менее захватывающие комиксы.
Команда ездит по городам России в рамках «Комикс-тура» — уникального мероприятия, призванного собрать вместе художников, авторов, переводчиков и прочих работников комикс-индустрии вместе, чтобы познакомить читателей с этим особенным жанром поп-культуры.⠀
Для Нижнего Новгорода этот приезд — приятная неожиданность. Любители комиксов и графических романов смогут напрямую пообщаться с издателем, задать интересующие вопросы про комиксы в России и встретиться с любимыми авторами очно. Кроме того, вход на встречу совершенно свободный, а при желании у каждого гостя можно взять заветный фотограф и сделать крутое селфи.
Итак, к нам в гости едут:
- Команда «This is Хорошо» — неподражаемый Стас Давыдов, харизматичный Сергей Федоренко и брутальный Виталий Голованов;
- Зарубежный гость прямиком с просторов французских полей — Вандрий, автор того самого комикса «Все герои у психолога»;
- Тульский гений, плейбой и филантроп — Алексей Хромогин, автор комиксов «Первый человек на Земле» и «Огни в лесу»;
- Лектор, эксперт по комиксам и их популяризатор — Руслан Хубиев, переводчик комиксов Marvel и не только;
- Директор издательства «Комильфо» Михаил Богданов и директор издательства «КомФедерация» Степан Шмытинский.
19 июня, среда
19.00
Место: Futuro Gallery (Рождественская, 6)
Вход свободный
Фото: архив героев
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