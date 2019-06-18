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Опубликована программа Social Media Day в Нижнем Новгороде

Вы интернет-маркетолог или собственник бизнеса? А может, начинающий SMM-специалист и только постигаете азы продвижения в соцсетях? В любом случае, вам будет полезно посетить ежегодный Social Media Day, который состоится в Нижнем Новгороде 26 июня. В этом году в программу войдут выступления девяти профессионалов на следующие темы: тренды в соцсетях, таргетированная реклама, управление репутацией, кейсы B2B и B2C и многое другое

Программа:

Леонид Голованов, руководитель макрорегиона центр Mango Office. Анализируй это: глубокое погружение в данные в 1 клик. Что делать если клиент позвонил впервые?

Станислав ЖуковскийVotBot: мессенджер-маркетинг: хайп и реальность

  • Месседжер-маркетинг как часть SMM
  • Идеи проектов, ожидания и реальные факты
  • Обзор кейсов

Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте». Думай, как соцсети!

  • Как и куда развиваются социальные сети?
  • Как думают большие платформы?
  • Как это использовать в своих целях?

Елена Бурдюгова, PR-директор Banki.ru. Influencer marketing: как получить максимум от работы с блогерами

  • Где искать продающих блогеров?
  • Особенности блогеров в зависимости от типа платформ
  • Я из региона. Что мне делать?

Сиденко Иван, креативный директор Re:evolution, основатель первого в России коммерческого «Музея мемов». Хайп: скандалы, интриги и ROI как забесплатно получить миллионные охваты и не испортить бренд

  • RTM — как создавать крутые кампании за 2 часа
  • Создавать хайп — правила да и нет
  • Живые кейсы
  • Следующие большие прорывы в России — где надо быть

Никита Прохоров, руководитель проекта ReputationLab, соучредитель и заместитель генерального директора «Сидорин Лаб». Официальный представитель бренда в социальных сетях: примеры и правила

  • Как вести аккаунт представителя в соцсетях
  • Как противостоять интернет-травле
  • Как защитить репутацию от нападок и негативных комментариев
  • Как найти лидеров мнений в социальных сетях

Евгений Никандров, Key account manager агентства Aitarget. Свой бизнес в цифре. Instagram и Facebook для среднего и малого бизнеса. Меняем лайки на прибыль

  • 20 правил продвижения в Instagram и Facebook
  • Бесплатная органика или недорогая реклама в Instagram – что выбрать?
  • Кольцевая галерея, Canvas, Collection… какой формат использовать, чтобы быть в тренде?
  • Как сделать лучшие креативы в своей отрасли? 

Николай Смирнов, программный директор Skillbox. Веб-аналитика + социальные сети для среднего и крупного бизнеса

  • Как узнать интересы, платежеспособность, количество кофе в день, просмотр телека с помощью веб-аналитики
  • Правильный анализ аудитории, которую мы привлекаем в сообщества
  • Продаем и подогреваем — как не допустить ошибку в каналах продвижения
  • Оптимизируем коммуникацию по времени и количеству касаний

Андрей Думский, Сода Пищевая (ex-копирайтер INDANET). Хороший тон в SMM

Фото: архив организаторов

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