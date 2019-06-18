Опубликована программа Social Media Day в Нижнем Новгороде

Вы интернет-маркетолог или собственник бизнеса? А может, начинающий SMM-специалист и только постигаете азы продвижения в соцсетях? В любом случае, вам будет полезно посетить ежегодный Social Media Day, который состоится в Нижнем Новгороде 26 июня. В этом году в программу войдут выступления девяти профессионалов на следующие темы: тренды в соцсетях, таргетированная реклама, управление репутацией, кейсы B2B и B2C и многое другое