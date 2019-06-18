Опубликована программа Social Media Day в Нижнем Новгороде
Вы интернет-маркетолог или собственник бизнеса? А может, начинающий SMM-специалист и только постигаете азы продвижения в соцсетях? В любом случае, вам будет полезно посетить ежегодный Social Media Day, который состоится в Нижнем Новгороде 26 июня. В этом году в программу войдут выступления девяти профессионалов на следующие темы: тренды в соцсетях, таргетированная реклама, управление репутацией, кейсы B2B и B2C и многое другое
Программа:
Леонид Голованов, руководитель макрорегиона центр Mango Office. Анализируй это: глубокое погружение в данные в 1 клик. Что делать если клиент позвонил впервые?
Станислав Жуковский. VotBot: мессенджер-маркетинг: хайп и реальность
- Месседжер-маркетинг как часть SMM
- Идеи проектов, ожидания и реальные факты
- Обзор кейсов
Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте». Думай, как соцсети!
- Как и куда развиваются социальные сети?
- Как думают большие платформы?
- Как это использовать в своих целях?
Елена Бурдюгова, PR-директор Banki.ru. Influencer marketing: как получить максимум от работы с блогерами
- Где искать продающих блогеров?
- Особенности блогеров в зависимости от типа платформ
- Я из региона. Что мне делать?
Сиденко Иван, креативный директор Re:evolution, основатель первого в России коммерческого «Музея мемов». Хайп: скандалы, интриги и ROI как забесплатно получить миллионные охваты и не испортить бренд
- RTM — как создавать крутые кампании за 2 часа
- Создавать хайп — правила да и нет
- Живые кейсы
- Следующие большие прорывы в России — где надо быть
Никита Прохоров, руководитель проекта ReputationLab, соучредитель и заместитель генерального директора «Сидорин Лаб». Официальный представитель бренда в социальных сетях: примеры и правила
- Как вести аккаунт представителя в соцсетях
- Как противостоять интернет-травле
- Как защитить репутацию от нападок и негативных комментариев
- Как найти лидеров мнений в социальных сетях
Евгений Никандров, Key account manager агентства Aitarget. Свой бизнес в цифре. Instagram и Facebook для среднего и малого бизнеса. Меняем лайки на прибыль
- 20 правил продвижения в Instagram и Facebook
- Бесплатная органика или недорогая реклама в Instagram – что выбрать?
- Кольцевая галерея, Canvas, Collection… какой формат использовать, чтобы быть в тренде?
- Как сделать лучшие креативы в своей отрасли?
Николай Смирнов, программный директор Skillbox. Веб-аналитика + социальные сети для среднего и крупного бизнеса
- Как узнать интересы, платежеспособность, количество кофе в день, просмотр телека с помощью веб-аналитики
- Правильный анализ аудитории, которую мы привлекаем в сообщества
- Продаем и подогреваем — как не допустить ошибку в каналах продвижения
- Оптимизируем коммуникацию по времени и количеству касаний
Андрей Думский, Сода Пищевая (ex-копирайтер INDANET). Хороший тон в SMM
Фото: архив организаторов
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