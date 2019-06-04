В Нижнем Новгороде наградили победителей конкурса «Предприниматель года»

30 мая в Торгово-промышленной палате Нижегородской области и яхт-клубе «Лето» прошли мероприятия по случаю празднования Дня российского предпринимательства. Ключевым событием торжества стало награждение победителей областного конкурса «Предприниматель года – 2018», который проводился в восьми номинациях.

Победителями конкурса стали:

Номинация «Эффективность и развитие в сфере производства»

1 место - ООО «Литейно-механический завод»;

2 место - ЗАО «Завод Труд»;

3 место - ООО «Континент ЭТС».

Номинация «Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса»

1 место - АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»;

2 место - АО «Выксунский металлургический завод»;

3 место - ООО «Фройденберг Политекс».

Номинация «Прорыв в сфере высоких технологий»

1 место - ООО Инжиниринговое Объединение «Инсайт»;

2 место - ООО «Сонет НН»;

3 место - Инжиниринговое Объединение «Безопасность инженерных систем».

Номинация «Эффективность и развитие в сфере торговли»

1 место – ООО ТД «Павловская курочка»;

2 место - ИП Гордеева Я.В. (ТС «Фермерский дворик»);

3 место - ООО «Хозторг».

Номинация «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса»

1 место - ЗАО «Белоречье»;

2 место - ООО «Дивеевское»;

3 место - ООО «АгроЭкоСистемы».

Номинация «Лучшая организация по поддержке бизнеса»

1 место - АНО «Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г.Дзержинска»;

2 место - Центр поддержки предпринимательства (структурное подразделение МБУ «Бизнес-инкубатор «Павловский»);

3 место - МБУ «Центр поддержки предпринимательства» г.Саров.

Номинация «Лучший стартап»

1 место - ИП Казанцев Алексей Николаевич (проект «ROBOPAY»);

2 место - ООО «Ковернинский Автопарк»;

3 место – ООО «Инфотория».

Номинация: «Эффективность и развитие в сфере услуг»

1 место - ООО «Кварки»;

2 место - ООО «База отдыха «Пурхма»;

3 место - ООО «Здоровье».

В рамках развлекательной программы прошло кулинарное шоу «Блинная-буфет», в ходе которого успешные предприниматели с представителями органов исполнительной власти региона под руководством шеф-повара ресторана приготовили блины и обсудили проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса. Среди участников шоу - министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, заместитель директора по развитию СМИ ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр» Екатерина Чудакова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий, генеральный директор АО «Каравай» Игорь Тюрин, первый заместитель директора ЗАО «Завод Труд» Юлия Буровникова, генеральный директор ГК «Симона» Ольга Никитина.

Кроме того, на площадке яхт-клуба «Лето» состоялась ярмарка-дегустация нижегородских производителей пищевых продуктов, вызвавшая большой интерес и одобрение гостей праздника. Также в рамках праздника состоялась выставка автомобилей с возможностью тест-драйва.

Фото: архив организаторов