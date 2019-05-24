The Village устраивает первую детскую барахолку в Нижнем Новгороде

1 июня, в Международный день защиты детей, The Village устраивает в Нижнем Новгороде первую детскую барахолку — концептуальный праздник осознанности и самостоятельности для подрастающего поколения. Организаторы предлагают малышам самим встать за прилавок и подарить своим игрушкам вторую жизнь в руках нового хозяина.

Кроме того, каждый ребенок на празднике получит возможность обучиться основам безопасности в игровой форме, узнать, как не потеряться в лесу, испытать себя в дворовых играх, вспомнить правила дорожного движения вместе с юными регулировщиками, покататься на самокате в игрушечном городке и многое другое.