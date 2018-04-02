Наталья Водянова выступила на открытии конференции в поддержку детей с аутизмом в Нижнем Новгороде

Модель Наталья Водянова выступила на открытии международной конференции «Эффективные технологии в образовании детей с РАС». Конференция приурочена ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие пройдет 2 — 4 апреля. Об этом сообщает "В городе N".

Конференция организована фондом помощи детям "Обнаженные сердца", основателем которого является Наталья Водянова.

В конференции примут участие специалисты из России и других стран. Также приглашены родители детей с аутизмом. В ходе мероприятия профессионалы расскажут о самых передовых и эффективных способах работы с особыми детьми. На конференции выступят участники проектов Фонда, а также международные эксперты по детскому развитию.

Среди тем выступлений и мастер-классов: модели организации обучения детей с РАС в образовательных учреждениях, интенсивная поведенческая программа для дошкольников с РАС, подготовка кадров для работы с детьми и РАС в образовательных учреждениях, развитие коммуникации у детей с РАС, системная помощь родителям детей с аутизмом.

Фонд «Обнаженные сердца» с 2013 года ведет работу по внедрению современных эффективных технологий работы с детьми с РАС в образовательных учреждениях. На данный момент эти проекты реализуются в 10 школах и 27 дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы и Москвы.