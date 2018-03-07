Конкурс бизнес-тренеров состоялся в Нижнем Новгороде

Наталья Моисеенко, учредитель премии Работодатель года, рассказывает о конкурсе: "В этом году в номинации участвовали не только независимые эксперты, то и корпоративные бизнес-тренеры. Традиционно открытый формат защит привлек многих желающих за 1 день получить целый спектр полезных инструментов и техник".

В этом году были выделены 3 направления для бизнес-тренеров:

· Тренеры-харизматики, которые своим выступлением должны разжечь «внутренний огонь» слушателей, побудить их к действию, а в рамках конкурса еще и рассказать о том, с помощью каких инструментов сделать выступление емким, ярким, убедительным

· Тренеры-фасилитаторы — их задачей было организовать групповую работу, вовлечь слушателей и показать, как фасилитация помогает достичь эффективности

· Тренеры-игротехники должны были показать как встраиваются в тренинг разные интерактивные формы взаимодействия.

В этом году оценка тренеров складывается следующим образом: 60% - результаты оценок жюри, 20 % - зрительское голосование на конкурсе, 10 % - он-лайн голосование. Поэтому вы еще можете поддержать тренеров, проголосовав на сайте конкурса.