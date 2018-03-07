Конкурс бизнес-тренеров состоялся в Нижнем Новгороде
Конкурс бизнес тренеров проходит в Нижнем Новгороде в рамках премии "Работодатель года" уже в 4 раз.
Наталья Моисеенко, учредитель премии Работодатель года, рассказывает о конкурсе: "В этом году в номинации участвовали не только независимые эксперты, то и корпоративные бизнес-тренеры. Традиционно открытый формат защит привлек многих желающих за 1 день получить целый спектр полезных инструментов и техник".
В этом году были выделены 3 направления для бизнес-тренеров:
· Тренеры-харизматики, которые своим выступлением должны разжечь «внутренний огонь» слушателей, побудить их к действию, а в рамках конкурса еще и рассказать о том, с помощью каких инструментов сделать выступление емким, ярким, убедительным
· Тренеры-фасилитаторы — их задачей было организовать групповую работу, вовлечь слушателей и показать, как фасилитация помогает достичь эффективности
· Тренеры-игротехники должны были показать как встраиваются в тренинг разные интерактивные формы взаимодействия.
В этом году оценка тренеров складывается следующим образом: 60% - результаты оценок жюри, 20 % - зрительское голосование на конкурсе, 10 % - он-лайн голосование. Поэтому вы еще можете поддержать тренеров, проголосовав на сайте конкурса.
В блоке «Харизматики» своим эмоциональным выступлением сердца большинства слушателей завоевал Илья Пономарев, старший менеджер по обучению ПАО Сбербанк, который рассказал о том, как компания помогает ему развиваться в личном и профессиональном плане.
Лучшую фасилитацию по мнению зрителей провела Дания Баймашова, руководитель направления по развитию лидерских компетенций Coca-Cola HBC Россия. На её вопрос «что мотивирует Вас работать лучше?» захотели ответить все слушатели и активно участвовали в работе. Потому тренинг получился продуктивным.
Лучшим игропрактиком по зрительскому голосованию признан Олег Толстогузов, показавший игру «Что? Где? Как?». Это из методик дизайн-мышления, которая позволяет выйти за рамки, и создать что-то действительно креативное.
Не менее достойно проявили себя другие участники.
Время выступления всех конкурсантов было строго регламентировано. Всего за 15 минут тренеры должны были показать уровень своей профессиональной компетенции и выполнить поставленную перед ними задачу.
Модерировала встречу Катерина Медведева, директор тренинговой компании Анотта. Партнером номинации выступил портал Всетренинги.ру и Гостиничный комплекс «Ока». Генеральный партнер HR-Премии «Работодатель года» - Жилой комплекс «Премиум».
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Игорь Сергеевич Барбашов, директор портала по трудоустройству Rabota.ru Нижний Новгород
Кроме заработной платы сотрудников волнуют возможности карьерного роста и личного развития в рамках компании. Отвечая на этот запрос многие компании проводят обучение сотрудников силами внутренних или приглашенных тренеров. На защитах бизнес-тренеров выступали представителей и той, и другой стороны. Номинанты продемонстрировали не только свое умение владеть информацией и вниманием публики, но и свою любовь к работе и искреннее желание развивать потенциал каждого участника их тренингов».
Голосование продлится до 21 марта. А 28 марта будут подведены итоги конкурса, участники и зрители смогут узнать имя лучшего бизнес-тренера.
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