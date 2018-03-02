В скалолазном клубе "Ладъ" пройдет "День здоровья" для детей с ОВЗ

Федерация скалолазания Нижегородской области и скалолазный клуб "Ладъ" проводят "День здоровья" для детей с ОВЗ. Мероприятие состоится по адресу пр. Гагарина, 25"Г", 4 марта. Начало — в 14:00, продолжительность — 2 часа.

"День здоровья" организован в рамках проекта "Нет недосягаемых высот", победителя конкурса грантов президента РФ 2017, и Центром поддержки семьи "Обнаженные сердца" Наталии Водяновой. Бесплатные занятия по адаптивному скалолазанию для детей с ОВЗ и трудных подростков проводятся еженедельно.

На "День здоровья" приглашаются все желающие, не имеющие прямых противопоказаний по занятиям спортом. Будут проводится ознакомительные мероприятия по скалолазанию, дети вместе с родителями и под чутким руководством инструкторов смогут принять участие в спортивном фестивале.

Форма одежды спортивная, обязательно взять с собой семенную спортивную обувь.

Вход бесплатный. Необходима предварительная запись по телефону 216-40-20.