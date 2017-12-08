Стали известны победители акции «Попади на ТНТ» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подвели итоги акции «Попади на ТНТ» и выбрали десять лучших роликов, которые в январе попадут в эфир ТНТ. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили организаторы акции.

Все ролики с участием нижегородцев можно было увидеть на большом экране по адресу Фильченкова, 7 (ТЦ «Канавинский»), а также на официальном сайте акции.

Первая тройка победителей определилась количеством просмотров роликов во «ВКонтакте», еще трех выбрал резидент Comedy Club Александр Незлобин, и столько же - представители ТНТ в Москве. Десятого победителя определила администрация паблика ТНТ «ВКонтакте».

Для проекта #ТНТздесь специальный съемочный трейлер проделал путь в 4000 км и побывал в 19 городах России. Акция стартовала 9 сентября в Москве, и за это время в роликах телеканала снялись 5 тысяч человек.