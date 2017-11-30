На Ballantine's True Music в Нижнем Новгороде выступит Никита Забелин

В Milo Concert Hall пройдет вечеринка Ballantine's True Music, хедлайнером которой станет один из самых популярных диджеев в современной электронной музыке и создатель проекта Resonance Moscow Record Label Никита Забелин. Также в этот вечера свои сеты исполнят Current call, Synkronized, Caprithy.

Ballantine's True Music - вечеринки с участием независимых техно-музыкантов. Ballantine's поддерживает философию STAY TRUE, когда артисты создают музыку, опираясь на собственный вкус, а не на тренды в индустрии. Сегодня Ballantine's True Music - это 14 вечеринок, 120 артистов и 42 миллиона зрителей по всему миру. 

Ballantine s True Music в Нижнем Новгороде будет также транслироваться в прямом эфире в Facebook. Приобрести билеты можно по ссылке. 

9 декабря 

23:00

Milo Concert Hall (Родионова, 4)

Билеты от 1200 рублей

 

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Автор: Мария Кучер
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