Вход в зоопарк «Лимпопо» станет дешевле

«Лимпопо» снижает цены на входные билеты с 1 декабря, говорится в официальном сообществе зоопарка.

Взрослый билет в выходные дни будет стоить 400 вместо 500 рублей, в будни - 300 вместо 400 рублей. Вход в тропический комплекс «Амазония» теперь обойдется в 180 рублей.

Ранее зоопарк ввел льготы на посещение для детей до 5 лет, детей из многодетных семей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, военнослужащих срочной службы, ветеранов Великой Отечественной войны и именинников в День рождения. Все эти категории могут посещать «Лимпопо» бесплатно, предъявив подтверждающие право документы.