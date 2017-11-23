На Ярмарке выставят личные вещи Валерия Чкалова

На площадке мультимедийного парка «Россия – моя история» пройдет короткая выставка личных вещей летчика-испытателя Валерия Чкалова, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Экспозицию разместят всего на четыре часа. При этом сопровождать выставку будет концерт группы CHKALOV.

Валерий Чкалов родился в Нижегородской губернии в 1904 году, в авиацию пришел в 15 лет. Учился в Нижнем Новгороде, Егорьевске, Борисоглебске и Серпухове, а затем служил в разных частях Советского Союза, в том числе и в Петербурге. Совершил несколько рекордных полетов, включая первый беспересадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США) в 1937 году. Валерий Чкалов погиб в 1938 году во время испытательного полета.