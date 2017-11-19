В Арсенале прочитают лекцию о расшифровке криптограмм

Кандидат физико-математических наук и автор книги «Таинственные страницы.Занимательная криптография» Иван Ефишов прочитает лекцию в Арсенале. 

Иван Ефишов написал книгу во время преподавания в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. «Таинственные страницы.Занимательная криптография» стала печатным воплощением курса «История криптографии» для студентов специальности «Компьютерная безопасность». В этом году книга вошла в лонг-лист премии «Просветитель».

24 ноября

19:00

Арсенал (Кремль, корпус 6)

Вход свободный

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Автор: Мария Кучер
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