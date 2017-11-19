В Арсенале прочитают лекцию о расшифровке криптограмм

Кандидат физико-математических наук и автор книги «Таинственные страницы.Занимательная криптография» Иван Ефишов прочитает лекцию в Арсенале.

Иван Ефишов написал книгу во время преподавания в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. «Таинственные страницы.Занимательная криптография» стала печатным воплощением курса «История криптографии» для студентов специальности «Компьютерная безопасность». В этом году книга вошла в лонг-лист премии «Просветитель».