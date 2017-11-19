На площади Маркина обманутые дольщики установили памятник чиновнику

Клиенты компании «Квартстрой», до сих пор не получившие свои квартиры в комплексах «Квартал Европейский», «На Гончарова» и «Новинки Смарт Сити», вышли на митинг на площадь Маркина. 

 

В ходе митинга активисты открыли памятник чиновнику, инсталляцию назвали «Чинуша и долгострой». 

Организаторы митинга

Это собирательный образ всех чиновников, своеобразный символ высокомерия представителей власти к проблеме брошенных строек и семей обманутых дольщиков»

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