На площади Маркина обманутые дольщики установили памятник чиновнику
Клиенты компании «Квартстрой», до сих пор не получившие свои квартиры в комплексах «Квартал Европейский», «На Гончарова» и «Новинки Смарт Сити», вышли на митинг на площадь Маркина.
В ходе митинга активисты открыли памятник чиновнику, инсталляцию назвали «Чинуша и долгострой».
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Организаторы митинга
Это собирательный образ всех чиновников, своеобразный символ высокомерия представителей власти к проблеме брошенных строек и семей обманутых дольщиков»
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