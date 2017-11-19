Проект «Живая библиотека» ищет волонтеров

Проект «Живая библиотека» ищет добровольцев для проведения фестиваля 16 декабря. Для участия необходимо заполнить анкету

«Живая библиотека» - фестиваль о разнообразии опыта, взаимопонимании, уважении и преодолении стереотипов. Фестиваль устроен как обычная библиотека, куда можно прийти, записаться и взять книгу для чтения в течение получаса. «Книгами» выступают обычные люди, а под «чтением» на «Живой библиотеке» подразумевают диалог. Среди «книг» 16 декабря будут незрячий путешественник, зоозащитница, работница завода, педагог-дефектолог, диакон лютеранского прихода и другие. 

Место проведения организаторы держат в тайне и сообщают адрес только зарегистрированным участникам. Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться через специальную форму. 

16 декабря

13:00 - 18:00

 

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Автор: Мария Кучер
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