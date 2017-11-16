Uma2rman снялись в ролике о Нижнем Новгороде в преддверии ЧМ-2018

Владимир и Сергей Кристовские рассказали о родном Нижнем Новгороде в рамках спецпроекта «Город героя», приуроченного к ЧМ-2018.

В ролике музыканты прогулялись по знаковым местам в городе, рассказали о самых популярных и самых любимых маршрутах. Кристовские проехались по канатной дороге, пересказали несколько городских легенд, прошлись по Кремлю и Нижневолжской набережной, а также упомянули строящийся стадион «Нижний Новгород».

В проекте «Город героя» участники рассказывают о родных городах, которые в 2018 году примут у себя чемпионат мира по футболу. В ролике о Москве снялся певец Валерий Сюткин, Петербург представил солист Большого театра Василий Герелло, актер Станислав Дужников рассказал о Саранске, а рэпер Хамиль - о Ростове-на-Дону, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко презентовала Калининград, бывший вратарь российской сборной Руслан Нигматуллин - родную Казань.



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